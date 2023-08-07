Merkez Bankası faizi artırınca cep telefonu operatörleri kredi vermeye başladı

Merkez Bankası’nın faizi artırması ve bankalara yönelik sıkılaştırıcı tedbirler alması sonrası cep telefonu operatörleri kredi vermeye başladı.

Merkez Bankası faizi artırınca cep telefonu operatörleri kredi vermeye başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yüzde 8,5 olan faiz oranları kademeli artış ile iki ayda yüzde 17,5’e yükseltti. Bu süreçte ise sıkılaştırıcı tedbirlerini peş peşe açıkladı.

Merkez Bankası’nın politika faizini artırmaya başlaması sonrasında başlayan sıkılaştırıcı tedbirler finansmana erişimi zorlaştırdı. Bankalar son dönemde kredi musluklarını iyiden iyiye kıstı.

1 Aralık 2022’den 1 Temmuz 2023’e kadar faiz oranları sabit tutulmuş, kredi kartı ve nakit avans işlemlerinde azami akdi faiz oranları yüzde 1,36 ve azami gecikme faiz oranları yüzde 1,66 olarak belirlenmişti.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Faiz kararı ile birlikte 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak koşuluyla kredi kartı kullanımında, azami akdi faiz oranı yüzde 2,13’e, azami gecikme faiz oranı yüzde 2,43’e ve nakit avanslarda ise azami akdi faiz oranı yüzde 2,89’a, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,19’a çıkarıldı.

Sıkılaşma tedbirleri kapsamında daha önce uygun faizli ihtiyaç kredisi kullandıran kamu bankaları da kredi faiz oranlarını yükseltti.

GSM OPERATÖRLERİ KREDİ VERMEYE BAŞLADI

Bankalar kredi faizlerini hızla artırırken GSM operatörleri anlaşmalı bankalar üzerinden müşterilerine uygun faizli kredi vermeye başladı.

Daha önce cihaz satışlarında müşterilerine kredi kullandıran GSM operatörleri bu sefer uygun faizli ihtiyaç kredisi kullandırmaya başladı. Bu kapsamda faturalı müşterilerine mesaj atan Vodafone, yüzde 1,89 faizli 3 ay ertelemeli 70 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisini müşterilerinin kullanımına sunuyor.

Vodafone bu kampanya için Türkiye Ekonomi Bankası ile iş birliği yapıyor. Bankalarda faiz oranları yüzde 1,79 ile yüzde 4,99 arasında değişiyor. Bir diğer GSM operatörü Turkcell de müşterilerine ihtiyaç kredisi imkânı sunan operatörler arasında yer alıyor.

Kredi kampanyasında Fibabanka ile iş birliği yapan Turkcell, Paycell uygulaması üzerinden 50 bin TL’ye kadar yüzde 3,79 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi kullandırıyor. Türk Telekom’un ise hali hazırda ihtiyaç kredisi kampanyası bulunmuyor.

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