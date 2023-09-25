Merkez bankası Gaye Erkan’dan dijital para açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan katıldığı toplantıda merkez bankalarının dijital paralarına ilişkin açıklama yaptı.

Merkez bankası Gaye Erkan’dan dijital para açıklaması

Merkez Bankası 24-25 Eylül'de İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Merkez Bankaları Forumu toplantısına ev sahipliği yaptı.

Toplantının açılışına katılan TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan dijital paralarla ilgili konuştu. Erkan, "MBDP sistemlerinin oluşturulmasında BIS'in rolünün ve İslam İşbirliği Teşkilatı iş birliğinin kilit önemde olduğu kritik bir dönüm noktasındayız" açıklaması yaptı.

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan yaptığı açıklamada:

"Gelişmiş ülke merkez bankalarının girişimleri belirli bir olgunluğa ulaşmak üzere ve güvenli ve dayanıklı MBDP sistemlerinin oluşturulmasında BIS'in rolünün ve İİT iş birliğinin kilit önemde olduğu kritik bir dönüm noktasındayız. Kendi dijital para teknolojilerini geliştiren ülke örnekleri var. Dijital paranın nihai gücü, yalnızca dijital para olmasından değil, merkez bankasının ihraç ettiği bir parasal teknoloji olmasından gelmektedir. Birlikte çalışabilirlik ve yüksek performanslı ödeme işleme sistemleri olmadan hiçbir MBDP projesi, kapsayıcı, daha yeşil ticaret ve yatırım konuları açısından etkin ve etkili bir küresel aktarım sağlayamaz" dedi.

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