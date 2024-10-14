Merkez Bankası hız kesmiyor

Kaynak: AA
Merkez Bankası hız kesmiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 354 milyar 428 milyon lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas TCMB piyasadaki TL likiditesini çekmek için TL depo alım ihalesine hız kesmeden devam ediyor. TCMB iki TL depo alım ihalesine daha imza attı. TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 354 milyar 428 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 460 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 354 milyar 428 milyon liralık teklif geldi.

TÜRK LİRASI DEPO ALIM İHALESİ NEDİR?

TL Depo alım ihalesi, Merkez Bankası'nın, Türk lirası likidite fazlalığını azaltmak için gerçekleştirdiği bir operasyon sistemidir. TL Depo alım ihalelerinin amacını uzmanlara, "Türk lirasını daha zor ulaşabilir ve daha kıymetli ve de kolay ulaşmanın yarattığı talep enflasyonun önüne geçmek" olarak yorumluyor.

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