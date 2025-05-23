Merkez Bankası, mayıs ayı sektörel enflasyon anketi beklentilerini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Merkez Bankası, mayıs ayı sektörel enflasyon anketi beklentilerini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne göre, mayıs ayında 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 25,1 seviyesinde gerçekleşti. Hanehalkı için 0,6 puan artarak yüzde 59,9 seviyesine yükseldi.

TCMB, 2025 yılı mayıs ayına ilişkin "'Sektörel Enflasyon Beklentileri''ni açıkladı. Mayıs ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 25,1 seviyesine, reel sektör için 0,7 puan azalarak yüzde 41,0 seviyesine geriledi. Hanehalkı için 0,6 puan artarak yüzde 59,9 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 27,8 seviyesinde gerçekleşti.

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