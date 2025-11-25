Merkez Bankası, sektörel enflasyon beklentileri anketinin sonuçlarını açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre kasım ayı itibari ile 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde piyasa katılımcıları ile reel sektör temsilcileri ve hanehalkının beklentileri arasındaki uçurum dikkat çekti.

Merkez bankası konuyla ilgili yaptığı açıklamada “2025 yılı Kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,23 puan artarak yüzde 23,49 seviyesine yükselirken, reel sektör için 0,60 puan azalarak yüzde 35,70 seviyesine, hanehalkı için 2,15 puan azalarak yüzde 52,24 seviyesine gerilemiştir” ifadelerine yer verdi.

Merkez Bankası’nın TÜİK ile ortak gerçekleştirdiği anket sonucuna göre, gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 1,67 puan azalarak yüzde 24,83 seviyesinde gerçekleşti.

KİM BU PİYASA KATILIMCILARI?

Merkez Bankası’nın açıkladığı anket sonuçlarına göre piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi, reel sektör ve hanehalkının beklentilerine göre oldukça düşük seviyede kaldı. Hanehalkının enflasyon beklentisi bir önceki aya göre yüzde 2,14 düşüş gösterse de yüzde 50 seviyesinin üstünde olması vatandaşların yaşadığı enflasyonun özellikle piyasa katılımcılarına göre oldukça yüksek olduğunu ortaya koydu. Öte yandan reel sektörün adeta kan ağladığı da yine son beklentiler ile gözler önüne serildi.

Piyasa katılımcılarının tutmayan anket sonuçları ve her seferinde çizdiği ‘pembe tablo’ ‘Kim bu piyasa katılımcıları’ sorusunun sorulmasına neden oldu.

Merkez Bankası, son olarak yayınladığı piyasa katılımcıları anketinde reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla enflasyon beklentisini sormuştu. Piyasa katılımcılarının nasıl seçildiği belirsizliğini korurken bakalar ve diğer finans piyasası kuruluşlarında görev alan kişilerden oluştuğu belirtiliyor.

Merkez Bankası’nın piyasa katılımcılarına yaptığı son ankette geçen ay yüzde 1,55 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,59'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye çıktı.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,26'dan yüzde 23,49'a, 24 ay sonrası için de yüzde 17,36'dan yüzde 17,69'a yükseldi.

Merkez Bankası’nın son piyasa beklenti anketindeki ‘katılımcılar’ tablosu şöyleydi: