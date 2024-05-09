Merkez Bankası rezervleri 126,9 Milyar dolara yükseldi

Kaynak: AA
Merkez Bankası rezervleri 126,9 Milyar dolara yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 3 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 775 milyon dolar artarak 126 milyar 855 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Merkez Bankası'nın rezervlerinin yükseldiği duyuruldu.

TCMB'ye göre, 3 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 181 milyon dolar artışla 69 milyar 148 milyon dolara ulaştı. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri ise 26 Nisan'da 64 milyar 967 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 406 milyon dolar azalış gösterdi. Böylece altın rezervleri 59 milyar 113 milyon dolardan 57 milyar 707 milyon dolara düşüş gösterdi.

TCMB verilerine göre, Merkez Bankasının toplam rezervleri, 3 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 775 milyon dolar arttı. Böylece 124 milyar 80 milyon dolardan 126 milyar 855 milyon dolara çıktı.

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