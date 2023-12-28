Merkez Bankası rezervleri 145,5 milyon dolarla yeni bir rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka istatistiklerini yayınladı. Rezervler yeni bir rekora imza attı.

Açıklanan rakamlara göre Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 22 aralık haftasında 2 Milyar 158 milyon dolar artışla 97 milyar 557 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri geçen hafta 95 milyar 399 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervlerinde de artış yaşandı. Son istatistiklere göre altın rezervleri 767 milyon dolar artarak 47 milyar 129 milyon dolardan 47 milyar 896 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 22 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 925 milyon dolar yükselişle 142 milyar 528 milyon dolardan 145 milyar 453 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):