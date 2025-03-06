Merkez Bankası rezervleri 165,4 milyar dolar oldu!

Kaynak: AA
Merkez Bankası rezervleri 165,4 milyar dolar oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 28 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 578 milyon dolar azalışla 165 milyar 417 milyon dolara geriledi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 28 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 941 milyon dolar düşüşle 94 milyar 757 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 21 Şubat'ta 97 milyar 698 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 638 milyon dolar azalışla 72 milyar 297 milyon dolardan 70 milyar 659 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 28 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 578 milyon dolar azalışla 169 milyar 995 milyon dolardan 165 milyar 417 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri Aralık 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
03.01.202565.34592.588157.933
10.01.202566.02194.426160.447
17.01.202566.51196.791163.303
24.01.202568.23299.328167.560
07.02.202570.56396.929167.492
14.02.202572.475100.677173.152
21.02.202572.29797.698169.995
28.02.202570.65994.757165.417

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