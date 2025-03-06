Merkez Bankası rezervleri 165,4 milyar dolar oldu!

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 28 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 941 milyon dolar düşüşle 94 milyar 757 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 21 Şubat'ta 97 milyar 698 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 638 milyon dolar azalışla 72 milyar 297 milyon dolardan 70 milyar 659 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 28 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 578 milyon dolar azalışla 169 milyar 995 milyon dolardan 165 milyar 417 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri Aralık 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):