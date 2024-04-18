Merkez Bankası rezervleri bu hafta artış gösterdi

Kaynak: AA
Merkez Bankası rezervleri bu hafta artış gösterdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 5 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 745 milyon dolar artışla 126 milyar 871 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. TCMB verilerine göre 5 Nisan itibarıyla Merkez Bankası'nın rezervleri 3 Milyar 745 milyon dolar artış gösterdi. Toplam rezervlerin 10 haftalık düşüş periyodundan sonra yükselmesi dikkat çekti.

Brüt rezervler de 1 Milyar 445 milyon dolar yükseliş göstererek, 70 milyar 193 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri, 29 Mart'ta 68 milyar 748 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu dönemde altın rezervleri 2 milyar 300 milyon dolar yükselişle 54 milyar 378 milyon dolardan 56 milyar 678 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankasının toplam rezervleri 10 haftalık düşüş periyodundan sonra 5 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 745 milyon dolar artış gösterdi. Böylece toplam rezervler 123 milyar 126 milyon dolardan 126 milyar 871 milyon dolara yükseldi.

Bu dönemde altın rezervleri 2 milyar 300 milyon dolar yükselişle 54 milyar 378 milyon dolardan 56 milyar 678 milyon dolara çıktı.

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