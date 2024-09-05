Merkez Bankası rezervleri geriledi

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı.

Bu verilere göre 29 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 385 milyon dolar azalarak 89 milyar 329 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 23 Ağustos'ta 90 milyar 715 milyon dolar düzeyindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 345 milyon dolar artarak 59 milyar 698 milyon dolardan, 60 milyar 43 milyon dolara yükseldi.

Böylelikle Merkez Bankasının toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya oranla 1 milyar 40 milyon dolar azalış kaydederek 150 milyar 413 milyon dolardan, 149 milyar 373 milyon dolara geriledi.