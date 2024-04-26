Merkez Bankası rezervlerinde 2 Milyar 162 milyon dolar düşüş

Kaynak: AA
Merkez Bankası rezervlerinde 2 Milyar 162 milyon dolar düşüş
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 19 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 162 milyon dolar azalışla 126 milyar 284 milyon dolara düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık par ve banka istatistiklerini açıkladı. İşte o açıklamada TCMB'nin toplam rezervlerinde 2 Milyar 162 milyon dolarlık düşüş yaşandığı ortaya çıktı.

REZERVLER DÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 19 Nisan haftasında toplamda rezerv kaybettiği duyuruldu. Açıklama TCMB'den gelti. Toplam rezevler, 19 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 162 milyon dolar azaldı. Böylece rezervler 126 milyar 284 milyon dolara düştü.

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri de bu hafta düşüş yaşandı. TCMB verilerine göre,19 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 989 milyon dolar azalış gösterdi. Böylece brüt rezervler 67 milyar 11 milyon dolara geriledi.

19 Nisan döneminde altın rezervlerinde de düşüş yaşandı. Verilere göre altın rezervleri 827 milyon dolar artışla 58 milyar 446 milyon dolardan 59 milyar 273 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 19 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 162 milyon dolar azadı. Toplam rezerv 128 milyar 446 milyon dolardan 126 milyar 284 milyon dolara geriledi.

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