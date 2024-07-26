Merkez Bankası talimat verdi yeni tablo ortaya çıktı

Merkez tarafından yapılan bu yeni düzenleme ile mevduat faizlerinde değişiklikler yaşanması bekleniyor. Bankanın hamlesi sonrası mevduat faizleri yükselecek mi yoksa düşecek mi? İşte detaylar...

Merkez Bankası, piyasada oluşan fazla likiditeyi kontrol altına almak amacıyla yeni bir strateji uygulamaya koydu. Bu kapsamda TCMB, Türk Lirası karşılığı altın ve döviz satışı yapabileceği swap ihalelerine başlayabilecek. Merkez Bankası'nın bu kararı, mevduat faizlerinde artış beklentisini de beraberinde getirdi.

'2-3 PUAN YUKARI GİDEBİLİR'

Merkez Bankası, piyasada oluşan fazla likiditeyi önlemek için yeni bir strateji belirledi. Bu kapsamda, Türk Lirası karşılığı altın ve döviz satışı yapabileceği swap ihalelerine başlayacak. Bu hamlenin ardından mevduat faizlerinde artış öngörülüyor.

Bankacılık kaynakları, Merkez Bankası’nın swap dahil ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin mevcut politika faizinden 5-10 puan daha düşük kaldığını belirtti.

Bu durumun parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini azalttığını ve piyasa faizlerini aşağı yönlü baskıladığını vurgulayan kaynaklar, yeni düzenleme ile parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılmasının ve mevduat faizlerinin negatif reel faiz bölgesinden uzaklaştırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Bankacılık sektöründe yapılan değerlendirmelere göre, şu anda yüzde 49-50,5 arasında bulunan mevduat faizlerinin bu düzenleme ile ilk etapta 2-3 puan artması bekleniyor.

'TL VERİP DÖVİZ ALMAK İSTEYEN BANKALAR OLABİLİR'

Bankacılık kaynağı, Merkez Bankası'nın TL likiditeyi çekmek amacıyla ana kanal yolu olarak depo ihalelerinin beraberinde ZK'ların kullanılacağını söyledi. Ancak bu durumun ana fonlama aracı olmayacağını belirtti. Bu hamle ile piyasadaki fazla Türk Lirası'nın çekilmeyen kısmının çekilmesinin amaçlandığını ve TL verip döviz almak isteyen bankaların da olabileceğini ifade etti.

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"ACİL HAMLEYE İHTİYAÇ YOK"

Bankacılık kaynağı, mevcut likidite seviyesinin çok yüksek olmadığını belirterek, "Acil bir hamleye daha ihtiyaç yok. Eğer bir adım atılması gerekirse, ilk etapta depo ihaleleri üzerinden bir çekim yapılacaktır. Bir diğer olası hamle ise likidite bonosu çıkarmak olabilir, ancak Merkez Bankası bu kanalı kullanmayı tercih etmiyor" dedi.