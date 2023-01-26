Merkez Bankası enflasyon tahmini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk Enflasyon Raporunu açıkladı. Buna göre Merkez Bankası, 2023 enflasyon beklentisini değiştirmedi. Yılsonu TÜFE beklentisi yüzde 22,3 olarak korundu. Kavcıoğlu, 2023 yılı ortalama petrol fiyatları tahminini 79,3 dolardan 80,8 dolara çıkardıklarını kaydederken, yıl sonu gıda fiyatları tahminini ise yüzde 22 olarak sabit tuttuklarını belirtti.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş ile birlikte fiyatlama davranışlarının da ekonomik temellerle uyumlu hale geldiğini göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Enflasyon Raporu 2023-I" sunumunda öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Son dönemde enerji fiyatlarında önemli gerilemelerle birlikte normalleşme eğilimi görülmeye başlanmıştır

- 2023 yılına ilişkin enflasyon beklentileri ülkemizde de olduğu gibi bir çok ülkede aşağı yönlü güncellenmeye başlanmıştır

- Büyüme oranları öncü göstergelere göre toparlanma eğilimi göstermektedir

DERİN RESESYON İHTİMALİ AZALDI

- Derin bir resesyon ihtimalinin oldukça azaldığı değerlendirilmektedir

- Büyümenin sağlam temeller üzerinde gerçekleştiğini görmekteyiz

- 2022 yılı boyunca büyüme sürdürülebilirlik açısından sağlıklı bir yapı sergilemiştir

- Net ihracat büyümeye son 7 çeyrek boyunca aralıksız katkı sağladı

- Ticari kredilerin üretim ve yatırımlara yönelik kullandırılması desteklenmiştir

- Teknoloji yoğun sektörlerdeki ivmelenme eğiliminin devam edeceğini öngörüyoruz

CARİ AÇIĞIMIZ YÜKSELDİ

- Turizm sektörü cari dengeye ciddi bir katkı sağlamıştır

- 2022 yılı üçüncü çeyreğinde istihdam edilen kişi sayısı pandemiye kıyasla 4,9 milyon kişi arttı

- 2022 yılında cari açığımız yükselmiştir, son dönemde enerji fiyatlar ve paritedeki gelişmelerin cari açığı olumlu etkilemesi beklenmektedir

- Enerji fiyat gelişmeleri dışlandığında ekonomimiz 2022 yılında cari fazla vermiştir

Yayılım endeksi enflasyondaki hız kaybını teyit ediyor

- Enflasyondaki yavaşlama, çekirdek enflasyon göstergeleriyle de destekleniyor

- Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz belirgin yavaşlamayı teyit ediyor

- Yayılım endeksi enflasyondaki hız kaybını teyit ediyor

- Üretici fiyat artışları 2022 boyunca kademeli olarak azaldı

- Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş ile birlikte fiyatlama davranışlarının da ekonomik temellerle uyumlu hale geldiğini göreceğiz

- Parasal aktarımın güçlenmesi için bütüncül bir anlayışla uyguladığımız politikalarımız etkili olmaya devam etmektedir

- 2022 yılında KOBİ'lere 2021 yılı tutarının 7 katı kadar kredi kullanımı sağlanmıştır

- TL cinsi menkul kıymet faizleri Haziran'dan beri politika faizine yakınsayarak 16 puan azaldı

- 2023 yılı için mevduatta liralaşma hedefimiz yılın ilk yarısı için yüzde 60'tır

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİNİ SABİT TUTTU

TCMB’nin 2023 yıl sonu gıda enflasyon beklentisi %22 ile değişmedi

TCMB’nin 2024 yıl sonu tüfe beklentisi %8,8 ile sabit tutuldu

TCMB’nin 2023 yıl sonu tüfe beklentisi %22,3 ile değişmedi

Uluslararası rezervlerimiz 2022 sonunda 128,8 milyar seviyesine ulaşmıştır