Merkez Bankası’ndan Almanya için resesyon tahmini

Kaynak: bigpara.hürriyet
Merkez Bankası’ndan Almanya için resesyon tahmini
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Almanya'nın üretiminin ilk çeyrekte hafif daralarak bu durumun ülkeyi resesyona sürükleyebileceği ihtimalinin olduğunu belirtti.

Almanya Merkez Bankası Bundesbank tarafından yayımlanan raporda, 2024'ün ilk çeyreğinde Alman ekonomisinin daralacağını tahmin etti.
2023'ün son çeyreğinde de yüzde 0,3 küçülen Almanya ekonomisi, böylece üst üste iki çeyrek küçülerek resesyona (ekonomik durgunluk) girmiş olacak.
Merkez bankası, yavaşlayan dış talepten dolayı azalan tüketici harcamaları ve yurt içi yatırıma kadar ihracat devinin karşı karşıya olduğu sorunları sıraladı.
Ekonominin, özellikle demiryolu ve havacılık sektörlerindeki son grev dalgasından da etkilenebileceği vurguladı.
Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden beri Alman ekonomisi, artan enerji fiyatları sebebiyle yüksek enflasyonla boğuşuyor.
Bir dizi faiz artırımı sonrasında Almanya'da enflasyon ocak ayında yüzde 2,9'a geriledi. Ancak enflasyon Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde ikilik hedefini tutturamadı.

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