Merkez Bankası'ndan bir elektronik para ödeme şirketine daha izin daha

TCMB'den Moneyout Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni verdi

KAYNAK: AA
Merkez Bankası'ndan bir elektronik para ödeme şirketine daha izin daha

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Moneyout Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verdi.

TCMB'nin Moneyout Eletronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin vermesine dair kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Moneyout Eletronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, verilen izin kapsamında ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı hizmetleri sunacak. Bu kapsamda şirket, elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

Söz konusu karar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.

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