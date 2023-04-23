Merkez Bankası'ndan rekor. İki haftada tam 73,3 milyar TL basıldı

Merkez Bankası’nın verilerine göre; Merkez Bankası, bayram öncesi iki haftada 73,3 milyar TL para bastı. Piyasadaki banknot miktarı rekor artışla 443 milyar TL’ye ulaştı.

Enflasyonla mücadelede başarı sağlayamayan Merkez Bankası (MB) çareyi para basmakta buldu. Merkez Bankası banknot matbaasını gece gündüz çalıştırınca piyasadaki banknot miktarındaki artış yüzde 24'e yükselerek son 10 yıl ortalamasının iki katına ulaştı.

Emisyon hacmi de bir yılda 2.5 kata yakın arttı. Enflasyon paranın değerini düşürdüğü için Merkez Bankası 200 TL'lik banknotların basımına ağırlık verdi. Yıl boyunca basılan her 6 banknottan yaklaşık 5'i 200 TL'lik banknotlardan oluştu.

Merkez Bankası 2022 Faaliyet Raporu'na göre, 2022 yılına girildiğinde piyasada 2 milyar 855 milyon adet banknot bulunuyordu. 200, 100, 50, 20,10 ve 5 TL'lik kupürlerden oluşan bu banknotların sayısı yılın sonuna gelindiğinde 3 milyar 540 milyona yükseldi.

İKİ HAFTADA 73,3 MİLYAR TL’LİK ARTIŞ

TCMB verilerine göre, Ramazan Bayramı’nın iki hafta öncesinde 5 Nisan’da 369,7 milyar TL olan piyasadaki banknot tutarı, iki haftada 19 Nisan’da 443 milyar TL’ye ulaştı. İki haftalık artış, miktar olarak 73,3 milyar TL, oran olarak yüzde 19,8 oldu. Son bir yıllık artış oranı ise yüzde 69 olarak kayıtlara geçti.

Geçen sene Ramazan Bayramı öncesinde 15-29 Nisan arasında toplam banknot tutarı miktar olarak 31,9 milyar TL, oran olarak yüzde 12,1 artmıştı.

200 TL ADEDİ ASTRONOMİK HIZDA ARTIYOR

Artan ekonomik kriz ve enflasyonla birlikte, TL’nin değeri hızla eridi. Tedavüldeki 200 TL’lik banknot sayısı da rekor hızla artmaya başladı.

TCMB verilerine göre, geçen yıl mart ayı sonunda 536 milyon 989 bin olan piyasadaki 200 TL'lik banknot adedi, bu yılın mart ayı sonunda 1 milyar 77 milyon adedi aştı. Sadece bir yılda 200 TL'lik banknot adedindeki artış oranı yüzde 101'e ulaştı.

1 Ocak 2009 tarihinde cüzdanlara girmeye başlayan 200 TL'lik banknot, geride kalan 14 yılı aşkın dönemde ilk yıl dışında hiç 2022'deki kadar hızlı artmamıştı. Artış hızı 2023'ün ilk üç ayında da yüksek seyretti.