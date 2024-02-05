Merkez Bankası’ndan resmi açıklama geldi. Faiz artmaya devam edecek mi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2 Şubat tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu.

Kararın hemen ardından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önerisi doğrultusunda seçilen yeni MB Başkanına başarılar dilemişti.

Hafize Gaye Erkan’ın yerine yeni MB Başkanı olarak Ekonomist Fatih Karahan atandı.

Yeni yönetimin bir süredir faiz artırımına giden Merkez Bankasının politikasına ilişkin yaklaşımı merak konusuydu.

Konuya ilişkin bu akşam Merkez Bankası resmi internet sitesinden açıklama geldi.

3 AYDA BİR FAİZ UYGULANACAK

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 aydan uzun vadeli Türk lirası mevduat ve kur korumalı mevduat hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarına üç ayda bir faiz uygulanacak.

İşte o açıklama:

“Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası mevduat payının artırılması ve kur korumalı mevduattan Türk lirası mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla, belirlenen koşulları sağlayan mevduat bankalarının 1 aydan uzun vadeli Türk lirası mevduat ve kur korumalı mevduat hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarına üç ayda bir faiz uygulanacaktır.

Katılım bankalarının Türk lirası cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarında benzer etkiyi sağlayacak şekilde indirim yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.”