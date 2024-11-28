Merkez Bankası'ndan sahte dolar açıklaması

Dün gündeme gelen sahte dolar krizine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,soruşturma başlatmıştı. Ardından Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği'nden ise ilk açıklamalar geldi.

MERKEZ BANKASI: SAHTE BANKTNOTLARIN ÖRNEKLERİ TARAFIMIZA GÖNDERİLDİ

Merkez Bankası, sahte dövizlere ilişkin açıklama yaptı. Sahte banknotların örneklerinin Merkez Bankası'na gönderildiği belirtildi. Açıklamada , "Bankamız, banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmektedir. Bu kapsamda son günlerde piyasada sahte yabancı banknot dolaşımının arttığına dair haberlere konu olan sahte efektifler, adli merciler tarafından bilirkişi raporu düzenlenmesi amacıyla bankamıza gönderilmiştir. Söz konusu sahte efektiflere dair bankamız tarafından hazırlanan bilirkişi raporları, adli mercilerin yanı sıra bankacılık sektörünün uyarılmasını teminen Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile paylaşılmıştır. Bunun yanında teknolojik altyapıda sahteciliğe karşı tedbir alınmasına yönelik gerekli yönlendirmeler yapılmıştır" denildi.

TBB: ATM MAKİNELERİ GÜNCELLENİYOR

Türkiye Bankalar Birliği(TBB) ise "Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla, kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır" açıklamasında bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Dün döviz bürolarının sahte dolarların piyasada artması nedeniyle alımları durdurduğu bilgisi paylaşılmıştı. İddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti. İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattığını duyurmuştu.