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Oran s�f�rland�... Merkez Bankas�'ndan zorunlu kar��l�k karar�

Merkez Bankas� zorunlu kar��l�k oranlar�nda de�i�ikli�e gitti. Te�vik amac�yla 3 aydan uzun vadeli TL hesab�nda zorunlu kar��l�k oran� s�f�rland�.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 00:58
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Merkez Bankas�'ndan zorunlu kar��l�k karar�

Oran s�f�rland�... Merkez Bankas�'ndan zorunlu kar��l�k karar�
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Merkez Bankas�'n�n Zorunlu Kar��l�klar Hakk�ndaki Tebli�i Resmi Gazete'de yay�mland�.

Yabanc� para cinsinden olan mevduat ve kat�l�m fonu zorunlu kar��l�k oranlar� T�rk liras� y�k�ml�l�klerine g�re yeniden belirlendi. Buna g�re zorunlu kar��l�k oran�, yurt d��� bankalar mevduat� ve kat�l�m fonu hari�, vadesiz, ihbarl� veya 1 ve 3 ay aras�nda vadeli hesaplar i�in y�zde 8 olacak.

6 ay, 1 y�l ya da daha uzun vadeli hesaplar i�in zorunlu kar��l�k oran� y�zde 0 olarak belirlendi.

Bor�lular�n fonlar�na gelince, yurt d��� bankalar mevduat� ve kat�l�m fonu dahil 1 y�la kadar y�zde 8; 3 y�l dahil vadeli hesaplar i�in y�zde 5,5; 3 y�ldan uzun s�reliler i�in y�zde 3 oldu.

Kalk�nma ve yatar�m bankalar�nca 1 y�ldan uzun vadeli ihra� edilen menkul k�ymetler i�in bu oran y�zde 0 olarak uygulanacak.

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