Merkez Bankası'nı dinleyen yok. Mevduat faizleri TCMB faizini dörde katladı

3 aya kadar vadeli TL mevduatlarda azami faiz oranı yüzde 39,5'e yükselirken, 1 aya kadar vadeli mevduatlarda faiz ise yüzde 38 seviyesinde.

3 aya kadar vadeli TL mevduatta ortalama faiz oranı ise 12 Mayıs haftasında yüzde 30,47'e kadar çıktı. 5 Mayıs haftasında faiz yüzde 29,05 olarak gerçekleşmişti.Oysa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uyguladığı politika faizi mevduat faizlerinin çok gerisinde kalmış oldu.

12 Mayıs haftası verilerine göre ihtiyaç kredisinde uygulanan faiz oranı son iki ayda hızla yükselerek yüzde 34'ü aştı. Tüketici kredisinde faiz ise yüzde 30 sınırında bulunuyor. Politika faizi ise yüzde 8,5 seviyesinde.

EK DÖNÜŞÜM HEDEFİ

Geçen hafta piyasa faizlerinde yaşanan yükselişte Merkez Bankası'nın getirdiği ek dönüşüm hedefi etkili oldu.

Menkul Kıymet Tesis Hakkında Tebliğ’de değişikliğe gidilerek TCMB, 26 Mayıs-28 Temmuz tarihleri arasında gerçek kişi döviz hesabından TL’ye ek yüzde 10’luk dönüşüm hedefini yakalayamayan bankalara eksik kalan kısım kadar menkul kıymet tesisi yükümlülüğü getirmişti.

Ayrıca, 28 Temmuz sonrası için de kademeli TL’ye geçiş düzenlemesi yapıldı. Buna göre, 28 Temmuz tarihi sonrasında gerçek kişiler için dövizden TL dönüşüm oranında yüzde 30’u yakalayamayan bankalar için yüzde 10 ek menkul kıymet tesisi yapılacak.

Türk lirası ABD doları karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek, 20.0743 ile tüm zamanların en yüksek değerini gördü.

SAAT 07.40'TA 19,92'YE GERİLEDİ

Bu verilere göre, TL dolar karşısında seçim öncesine göre yüzde 1.24 değer kaybederken, depremden bugüne yüzde 5, yılbaşından bugüne ise yüzde 5.6 kayıp yaşadı.