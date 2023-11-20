"Merkez Bankası'nı kapatacağım" dedi seçimi kazandı

Arjantin'de Merkez Bankası'nı kapatma sözü veren Javier Milei Cumhurbaşkanı seçildi. Aşırı sağcı yeni cumhurbaşkanının, derin ekonomik krize karşı ürettiği çözüm politikaları arasında Merkez Bankası'nı kapatmak ve para birimi Peso yerine Amerikan doları kullanmak var.

Mehmet Akif Erdem KAYNAK: Haber Merkezi
"Merkez Bankası'nı kapatacağım" dedi seçimi kazandı

Enflasyonun yıllı yüzde 142,7 olduğu Arjantin'de "Merkez Bankası'nı kapatacağım" ve "Pesosu yerine dolar kullanacağız" gibi uçuk vaatlerde bulunan Arjantin'deki seçimheri aşırı sağcı lider Javier Milei kazandı.

Oyların yaklaşık yüzde 90'ı sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 56'sını Milei, yüzde 44'ünü ise Ekonomi Bakanı Sergio Massa aldı.

İktidardaki Peronist Parti'nin adayı olan Massa, ilk sonuçların belli olmasının ardından La Libertad Avanza (Özgürlük Gelişimi) Partisi'nin adayı Milei'yi arayarak tebrik etti.

Yıllık enflasyonun yüzde 140'ı aştığı ve yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 185 olduğu Arjantin'de, her beş kişiden ikisi yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Javier Milei ise seçim kampanyasında, Arjantin'in ekonomik sorunlarını radikal çözümlerle aşmayı vadetmişti. Milei'nin vaatleri arasında Arjantin Merkez Bankası'nı kapatmak ve para birimi olarak Arjantin Pesosu yerine ABD Doları kullanmak da vardı.

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