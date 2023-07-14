Merkez Bankası'nın bu ay ne kadar faiz artıracağı belli oldu. Gazetecilere sızdırıldı

Gazeteci Nuray Babacan geçen ay faiz artırımına giden Merkez Bankası'nın bu ay ne kadar faiz artıracağını söyledi.

Merkez Bankası'nın bu ay ne kadar faiz artıracağı belli oldu. Gazetecilere sızdırıldı

Geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası faiz kararını açıklamıştı. Politika faizi yüzde 8,5’ten yüzde 15’e artırılmıştı. Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Kararın açıklanmasına kadarki sürede 23,43 - 23,58 aralığında seyreden dolar kuru bir anda fırlamıştı. Şu anda ise 1 ADB Doları 26 Türk Lirası’nı geçti.

Bu ay, Merkez Bankası’nın faiz kararının ne olacağı ise merak konusu oldu.

BU AY NE KADAR FAİZ ARTIRACAK

Gazete Pencere’den Nuray Babacan’ın kulis bilgisine göre, Para Politikası Kurulu toplantısında yeniden faiz artırımı olacak.

Babacan şunları kaydetti:

Sadece Erdoğan değil, Şimşek de sıkışıyor. Seçim nedeniyle çok fazla radikal adımlar atılamayacak anlaşılan.

Bu nedenle, bu ay yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında yeniden faiz artırımı olacak ama kimse 20 puanı geçmesini beklemiyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı 20 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

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