Merkez Bankası'nın bu ay yapacağı faiz hamlesini açıkladı. Dev bankadan flaş iddia

BloombergHT’nin haberine göre, ABD’li dev yatırım bankası Goldman Sachs’ın Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ile Afrika ekonomi analistlerinin raporu açıklandı.

Sachs’ın raporuna göre, Türkiye’de enflasyon beklenenden daha hızlı gerileyebilir.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz kararıyla da ilgili değerlendirmede bulunan banka, bankanın bu ay politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45’e çıkaracağını belirtti.

Raporda ayrıca enflasyonun yüzde 42,6 olan öngörülere kıyasla yıl sonunda yüzde 30 seviyelerine kadar inebileceği vurgulandı.

Sachs’ın politika faizine ilişkin önceki tahmininin yüzde 42,5 olduğu da bildirildi.

Raporda, enflasyonun, piyasaların fiyatladığından daha hızlı gerilemesiyle bankanın politika faizini yıl ortasında indirmeye başlayabileceği, bunu da lira üzerinde baskı oluşmadan yapabileceği kaydedildi.

IMF'NİN 2 NUMARALI İSMİNDEN FAİZ YORUMU

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Gita Gopinath faizle iligli dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Gopinath enflasyonla mücadelenin sona ermediğini söyleyerek faiz indirimlerine yönelik piyasa beklentilerinin “erken” olduğunu açıkladı.