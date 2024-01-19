Merkez Bankası'nın bu ay yapacağı faiz hamlesini açıkladı. Dev bankadan flaş iddia

Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası'nın bu ay yapacağı faiz hamlesini açıkladı. Dev bankadan flaş iddia
ABD’li banka Goldman Sachs Merkez Bankası’nın bu ay açıklayacağı faiz kararıyla ilgili bir tahminde bulundu.

BloombergHT’nin haberine göre, ABD’li dev yatırım bankası Goldman Sachs’ın Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ile Afrika ekonomi analistlerinin raporu açıklandı.

Sachs’ın raporuna göre, Türkiye’de enflasyon beklenenden daha hızlı gerileyebilir.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz kararıyla da ilgili değerlendirmede bulunan banka, bankanın bu ay politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45’e çıkaracağını belirtti.

Raporda ayrıca enflasyonun yüzde 42,6 olan öngörülere kıyasla yıl sonunda yüzde 30 seviyelerine kadar inebileceği vurgulandı.

Sachs’ın politika faizine ilişkin önceki tahmininin yüzde 42,5 olduğu da bildirildi.

goldman-sachs-tan-turkiye-yorumu-enflasyon-hizla-gerileyebilir-303832.jpg

Raporda, enflasyonun, piyasaların fiyatladığından daha hızlı gerilemesiyle bankanın politika faizini yıl ortasında indirmeye başlayabileceği, bunu da lira üzerinde baskı oluşmadan yapabileceği kaydedildi.

IMF'NİN 2 NUMARALI İSMİNDEN FAİZ YORUMU

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Gita Gopinath faizle iligli dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Gopinath enflasyonla mücadelenin sona ermediğini söyleyerek faiz indirimlerine yönelik piyasa beklentilerinin “erken” olduğunu açıkladı.

tc.jpg

İlgili Haberler
Flaş... Flaş... Merkez Bankası dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı
Avrupa Merkez Bankası Tutanaklarında sıkılaşmaya devam sinyali
Avrupa Merkez Bankası Tutanaklarında sıkılaşmaya devam sinyali
Merkez Bankası Başkanı Erkan sessizliğini bozdu. Babasının Merkez Bankası çalışanını işten çıkardığı iddia edilmişti
Son Haberler
Netanyahu ile Biden arasında kriz. ABD’nin Filistin talebini reddettiler Dünya
Netanyahu ile Biden arasında kriz. ABD’nin Filistin talebini reddettiler
Maaşı yetmeyen vatandaş çareyi kredi kartında aradı. Sadece bir ayda 978,3 milyar TL harcandı Ekonomi
Maaşı yetmeyen vatandaş çareyi kredi kartında aradı. Sadece bir ayda 978,3 milyar TL harcandı
Sulama göletinde tesadüfen bulundu. Nesli tükenme tehlikesinde Yaşam
Sulama göletinde tesadüfen bulundu. Nesli tükenme tehlikesinde
Konyaspor itibarını ve saygınlığını kaybetti! Recep Çınar yazdı Spor
Konyaspor itibarını ve saygınlığını kaybetti! Recep Çınar yazdı
Millet Partisi Adıyaman Kahta Belediye Başkan Adayı Ahmet Arı'nın seçim kampanyası videosu gündem oldu Video
Millet Partisi Adıyaman Kahta Belediye Başkan Adayı Ahmet Arı'nın seçim kampanyası videosu gündem oldu
Seçil Erzan fon sisteminin nasıl çalıştığını anlattı. Mağdurları işte böyle kandırdı Ekonomi
Seçil Erzan fon sisteminin nasıl çalıştığını anlattı. Mağdurları işte böyle kandırdı
Japonya Ay'a yumuşak iniş denemesi yapacak Bilim
Japonya Ay'a yumuşak iniş denemesi yapacak