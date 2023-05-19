Merkez Bankası'nın eski beyni kara tabloyu açıkladı

Eski Merkez Bankası Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kara kamudaki döviz açığı için ne konuştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kara “Kamunun döviz açık pozisyonunun 300 milyar $'ı geçtiğini tahmin ediyorum. Yani artık kurdaki her 1 TL artışın kamuya (halka) yükü yaklaşık 300 milyar TL olacak. TCMB’den beklentim Finansal İstikrar Raporunda bardağın sadece dolu tarafını değil, bu tabloyu da ortaya koymasıdır” ifadesini kullandı.

Kara'nın paylaşımına yorum yapan ekonomist ve CHP İzmir Milletvekili adayı Güldem Atabay “Bu bir felakettir. 2001 krizinden beterdir” dedi.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara'nın paylaşımı şöyle:

"Kamunun döviz açık pozisyonunun 300 milyar $'ı geçtiğini tahmin ediyorum. Yani artık kurdaki her 1 TL artışın kamuya (halka) yükü yaklaşık 300 milyar TL olacak. TCMB’den beklentim Finansal İstikrar Raporunda bardağın sadece dolu tarafını değil, bu tabloyu da ortaya koymasıdır."

Hakan Kara'dan bir paylaşım da faizlerle ilgili geldi. O paylaşım tek cümleden oluşuyordu. İşte o paylaşım:

"Faizler daha da düşecekmiş arkadaşlar, dağılabiliriz"