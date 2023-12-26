Merkez Bankası'nın eski kara kutusu asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı

2024 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı merakla beklenirken maratonda da son haftaya girildi.

Bu hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda üçüncü toplantı gerçekleştirilecek. Asgari ücretin ne kadar olacağıyla ilgili tahminler de art arda geliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Hakan Kara bomba bir açıklama yaptı.

Kara’nın tahminlerine ve hesaplamalarına göre asgari ücret 17 bin 400 TL olacak.

Kara, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Asgari ücret artışını %53,5 olarak hesaplıyorum.” dedi.

Kara şöyle dedi:

2024 yılında ortalamada ilave alım gücü kaybı yaratmayacak asgari ücret artışını %53,5 olarak hesaplıyorum. (ücretlerin yılda bir kez artırıldığını ve %36 enflasyon tahmininin tuttuğunu varsaydım).

Öte yandan asgari ücretle ilgili 15.500, 16 bin, 16 bin 500 TL, 17 bin gibi tahminler gelmişti. Bu hafta yapılacak toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücreti açıklaması bekleniyor.