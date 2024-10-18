Merkez Bankası'nın eski üst düzey yöneticisi. Bir tabak patlıcan pilakiye 700 lira ödeyince aklı başından uçtu.

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz toplumdaki fiyat algısını değiştirdi. Her gün neredeyse her şeyin fiyatının artış gösterdiği dönemde vatandaş bir ürünün ne kadar değerde olduğunu yorumlayamaz hale geldi.

Daha öncelerde bu fiyat artışlarına ani kur dalgalanmaları sebep gösterilirken, şimdi kurun yataya gelmesiyle beraber, bu da sebep olarak gösterilemiyor.

Arka arkaya çok yakın tarihlerde alınan ürünün arasındaki fiyat farkı dudak uçuklatır boyuta geldi. Peki bu yüksek farkın sebebi ne?

Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara fiyatlar arasındaki bu uçurumun neyden kaynaklandığı yaşadığı bir örnekle sosyal medya hesabından paylaştı.

Hakan Kara, sadece 5 ay önce yediği patlıcan pilakinin bu kadarcık kısa sürede nasıl 400 TL’den 700 TL’ye yükseldiğini sorguladı.

Bu yükselişte talebin, döviz kurlarının ve ücretlerin etkili olmadığını dile getiren Kara, bunun asıl sebebini açıkladı.

Hakan Kara söz konusu durumu, sosyal medya hesabından şu şekilde paylaştı:

Dün bir panel için İstanbul’daydım, birçok iktisatçı/profesyonel ile ekonomi konuştuk ama benim için en öğretici olan mütevazi bir restoranda 5 ay önce 400 TL’ye yediğim patlıcan pilakiye bu defa 700 TL vermek oldu.

Talep desem değil, restoran epey boştu. İşletmecisini bulup sordum: Ücretler ve kur çok artmıyor, gıda fiyat artışı yavaşladı, bu yaptığınızı nasıl açıklıyorsunuz dedim.

Abi enflasyon var herkes artırıyor, maliyetler durmuyor dedi. “Fiyatlama davranışında bozulma” ne demek hocam diye sıkça soruyorlar, işte tam da bu demek..