Merkez Bankası'nın faiz karar öncesi dolar rekora koşuyor

Dolar rekorlara doymuyor. Her gün bir yeni rekora imza atıyor. Merkez Bankası bugün saat 14.00 yılın son faiz kararını açıklayacak. İşte bu karar öncesinde dolardaki hareketlilik yine bir rekor daha getirdi.

Merkez Bankası kararı öncesinde yükseliş yaşayan dolar kuru, saat 11.00 itibarıyla 29,16 TL'yi gördü. Bu rakam doların tüm zamanlarda gördüğü en yüksek fiyatı oldu

Piyasa, TCMB’nin yapacağı toplantıda faizleri 250 baz puan artırarak faizi yüzde 42,50 seviyesine yükseltmesini bekliyor. Döviz piyasası da TCMB'nin vereceğ faiz kararını merakla bekliyor.

29.14 TL’ye ulaşarak rekor kıran kur TCMB’den gelecek olan kararın etkisiyle ani fiyat hareketlenmeleriyle karşı karşıya kalabilir.

TCMB’nin beklentilere paralel şekilde faizleri 250 baz puan artırması halinde kur, 29.10 – 29.15 aralığında bulabilir.

TCMB’nin beklentilerin üzerinde faizleri artırması halinde kurda bir miktar gevşemeler görülebilir.

Bankanın faizleri beklentilerin altında açıklaması halinde ise kurda yukarı yönlü hareketlenmeler hakim olabilir.