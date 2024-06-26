Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Piyasaların gözü bu haberde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Piyasaların gözü bu haberde

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, haziran ayı faiz kararını yarın açıklayacak. Banka, nisan ve mayıs aylarında politika faizini sabit bırakmıştı. Bankanın yarınki kararı piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Haziran ayında vereceği faiz kararına yönelik beklentiler tüm hızıyla devam ediyor.

2023’ün haziran ayından bu tarafa uygulanan sıkı para politikasıyla politika faizi yüzde 8,5'tan yüzde 50'ye yükseldi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Fatih Karahan başkanlığında 27 Haziran Perşembe günü 14.00’de bir araya gelecek.

HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLUR?

Piyasanın beklentisi politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizlerin yüzde 50 oranında sabit bırakılması yönünde.

dolar5.jpgMERKEZ BANKASI KARARI ÖNCESİ DOLARDA SON DURUM NE?

Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde dolar kuru dün rekor üstüne rekor kırdı. Bugün ise düne kıyasla daha sakin seyreden kur, 32,92 – 33,00 lira aralığında hareketleniyor. Merkez Bankası’nın alacağı karar TL varlıkları üzerinde hareketlilik oluşturabilir.

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