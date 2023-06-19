Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi TİM Başkanı'ndan dikkat çeken çıkış

22 Haziran'da yapılacak kritik toplantıda Para Politika Kurulu'nun (PPK) faiz artırması beklenirken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi TİM Başkanı'ndan dikkat çeken çıkış

Piyasalar, Merkez Bankası'nın 22 Haziran'da açıklayacağı faiz kararına kilitlenirken, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Açıkçası bahsedildiği gibi faizde büyük bir hareket beklemiyorum" diyen Gültepe, rakam da verdi.

Gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararını çevrildi. 22 Haziran'da yapılacak kritik toplantıda Para Politika Kurulu'nun (PPK) faiz artırması beklenirken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

TİM Başkanı Gültepe faizde büyük bir hareket beklemediğini belirtti.

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"FAİZDE YÜZDE 15’LERİ GÖRÜRÜZ"

ekonomim.com'a konuşan Gültepe, "Mehmet Şimşek bakanımızın programını açıklamasını bekliyoruz. Bu strateji ve taktik. Faizde yüzde 15’leri görürüz diye düşünüyorum" dedi.

"Açıkçası bahsedildiği gibi faizde büyük bir hareket beklemiyorum" diyen Gültepe, "Bünyeyi sarsmadan yol alacaklardır. Bir de kimde para var ki bize getirsin. ABD’de yüzde 5’i aşan faizlerden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

"BENCE YANLIŞ OLUR"

Gültepe, “asgari ücret 500 dolar” söylemlerine de, “Bence dolar üzerinden konuşmak hatalı olur. Kur artarsa ne olacak. 10 bin 500 TL ila 11 bin 500 TL arasında bir rakam açıklanacağı öngörülüyor” değerlendirmesiyle değerlendirmesini yaptı.

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