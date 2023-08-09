Merkez Bankası'nın faiz kararına dair çarpıcı tahmin

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayının sonundan bu yana iki kez olmak üzere toplam 900 baz puanlık artışa giderek faiz oranını yüzde 17,5'e çıkarmıştı. Şimdi ise piyasalar 24 Ağustos’taki yılın sekizinci faiz kararı için Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını bekliyor. Henüz kararın açıklanmasına iki hafta var ancak tahminler bir bir gelmeye başladı.

Merkez Bankası'nın faiz kararına dair çarpıcı tahmin

ABD Bankası BofA'ya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 20'ye yükselttikten sonra Nisan ayına kadar sabit tutacak.

24 Ağustos’ta açıklanacak faiz kararı için değerlendirmede bulunan ekonomistler, Para Politikası Kurulu'nun tarihi önemde olacağını da dile getirdi.

ABD’Lİ BANKADAN FAİZ TAHMİNİ

Bu kapsamda ABD’li dev banka BofA Securities’ten ekonomist Zümrüt İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faiz oranını çok küçük adımlarla artıracağını yazdı.

BofA'ya göre TCMB, politika faizi yüzde 20'ye ulaşana kadar 50-100 baz puanlık artışlar yapacak ve daha sonra Nisan ayına kadar faizi sabit tutacak.

İmamoğlu ayrıca, "Petrol fiyatlarındaki artış ve güçlü iç talep nedeniyle cari açık tahminimizi 2023'te 36 milyar dolardan 42 milyar dolara revize ediyoruz. Altın ithalatındaki kota kısıtlamaları muhtemelen yardımcı olacaktır, ancak bu yıl rezerv biriktirme alanının çok sınırlı olduğunu görüyoruz" diye ekledi.

“24 AĞUSTOS’TA ÇOK NET MESAJ VERECEK”

Öte yandan Ekonomist Ali Ağaoğlu ise Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin yaptığı değerlendirmesinde ise, “24 Ağustos artık çok kritik bir tarih. Bu kez rasyonel ama bir o kadar da radikal bir enflasyon tahmininin yapıldığı ortamda gelecek faiz kararı.

Bundan sonraki dönemde her şeyin başlangıç noktası 24 Ağustos olacak. Çok net mesaj verecek. Enflasyon beklentilerini düzeltmeden, faizi dengeye oturtmadan insanlara ne söylerseniz söyleyin ikna olmayacaklar. Hepimizin problemi bu. Ne ödediğimize bakmıyoruz artık.

Çünkü artık ucuz nedir, pahalı nedir bilmiyoruz. Enflasyon beklentilerimizi çıpalamadan da zor. Kademeli faiz artışından kaybedilen vaktin çok pahalı olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Mahfi Eğilmez Merkez Bankası’nın dolar operasyonunu açıkladı
Merkez Bankası'ndaki son durum sızdı. Dördüncü başkan yardımcılığı teklifini kimse kabul etmedi iddiası
Merkez Bankası faizi artırınca cep telefonu operatörleri kredi vermeye başladı
Merkez Bankası'ndan Saray'ı kızdıracak enflasyon açıklaması
Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Son Haberler
'Mega Millions' piyangosunun ikramiye tutarı 1,58 milyar dolara çıktı Dünya
'Mega Millions' piyangosunun ikramiye tutarı 1,58 milyar dolara çıktı
Yalova’da özel hastanede yangın paniği Yaşam
Yalova’da özel hastanede yangın paniği
Tır, önünde seyreden hurda yüklü kamyona çarptı Yaşam
Tır, önünde seyreden hurda yüklü kamyona çarptı
Esenyurt'ta sürücüsüz kamyon gözlükçü dükkanına daldı Yaşam
Esenyurt'ta sürücüsüz kamyon gözlükçü dükkanına daldı
Ayvalık’ta taksici kılığındaki göçmen kaçakçıları yakalandı Yaşam
Ayvalık’ta taksici kılığındaki göçmen kaçakçıları yakalandı
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Yaşam
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı