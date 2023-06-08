Merkez Bankası'nın net rezervi dibin dibini gördü

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervlerindeki düşüş tarihi seviyelere geriledi. Geçen hafta -5,7 milyar dolarla dibin dibini gördü. Swap hariç net rezerv -61,2 milyar dolara gerilerken, brüt rezerv ise 2 Milyar dolar artışla 100,5 milyar dolara yükseldi.

TCMB’nin swap hariç net rezervi de geçen hafta 0,7 milyar dolarlık düşüşle -61,2 milyar dolara geriledi.

Yılbaşından bu yana düşüş, brüt rezervde 28,3 milyar dolar, net rezervde 33,2 milyar dolar oldu. Brüt rezerlerde ise haftalar sonra yükseliş yaşandı. 2 milyar dolar artışla Brüt rezerv 100 milyar seviyesinin üstüne çıktı.

ALTINDA BÜYÜK ERİME

Dünya Altın Konseyi'nin IMF verilerinden yaptığı aylık analize göre, Nisan'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayında 80,8 ton altın sattı. Türkiye'nin yaptığı bu büyük satışın etkisiyle küresel merkez bankalarının altın rezervleri 71 ton azaldı.Böylece altın rezervleri 11,1 milyar dolar düşüş kaydetti.

TL'DE BÜYÜK DEĞER KAYBI

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ve esnasında oluşan yoğun talep döviz rezervi keskin bir şekilde düştü, dolar da yüzde 7,5 değer kazandı.

Yatırımcılar dolar rezervlerinin düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

DÖVİZ MEVDUAT GERİLEDİ, KKM ARTTI

Pariteden arındırılmış düşüş 1,1 milyar dolar olurken, bu düşüşün 740 milyon doları gerçek kişilerden, 310 milyon doları şirketlerden kaynaklandı.

Kur korumalı mevduat (KKM) hacmi ise geçen hafta 34,9 milyar TL’lik artışla 2 trilyon 533 milyar TL’ye (121,6 milyar dolar) yükseldi.(AA)