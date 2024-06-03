Merkez Bankası’nın rezervleri artıya geçti

Merkez Bankası rezervlerinden kredi risk primine, uluslararası yatırımcıların tahvil talebinden Türkiye'nin kredi notuna kadar birçok alanda önemli iyileşmeler görülmeye devam ediyor.

Fiyat istikrarının sağlanması amacıyla çizilen yol haritası doğrultusunda atılan adımların sonrası birçok alanda TL varlıklara yönelim, pozitif yönde hız kazanırken, gelecek zamanda bu ilginin daha da artış göstermesi öngörülüyor.

Net rezervlerde 2 ayda 66,5 milyar dolarlık iyileşme

TCMB'nin swap hariç net rezervleri, 29 Mart 2024'te eksi 65 milyar dolar düzeyinde olurken, 31 Mayıs ile biten haftada 1,5 milyar dolara yükseldi.

Böylelikle Merkez Bankasının net rezervleri pozitife bölgeye geçerken, bu durum, 2 ayda swap hariç net rezervlerde 66,5 milyar dolar ile "çok güçlü bir iyileşme" olduğunu ifade etti.

İlgili dönemde brüt rezervler 123,1 milyar dolardan 143,6 milyar dolara çıkarken, uzmanlar, TL'ye geçiş ve yabancı girişlerinde gözlenen pozitif seyrin uluslararası rezerv yükselişine destek vermeye devam edeceği görüşünü tekrarladı.

Öte yandan Türkiye ile gelişmekte olan ülkelerin CDS ortalaması arasındaki fark yaklaşık 98 baz puana indi.