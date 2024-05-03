Merkez Bankası'nın rezervlerinde 2,2 milyar dolarlık düşüş

Kaynak: AA
Merkez Bankası'nın rezervlerinde 2,2 milyar dolarlık düşüş
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 26 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 204 milyon dolar azalışla 124 milyar 80 milyon dolara düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merket Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

TCMB verilerine göre, 26 Nisan haftasında, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 44 milyon dolar azalışla 64 milyar 967 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 19 Nisan'da 67 milyar 11 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Haftalık para ve banka istatistikleri verilerinde, altın rezervlerinde de düşüş yaşandı. 160 milyon dolar gerileyen altın rezervi 59 milyar 273 milyon dolardan 59 milyar 113 milyon dolara dütü.

Böylece TCMB'nin toplam rezervleri, 26 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 204 milyon dolar gerilemedi. TCMB'nin toplam rezervler 124 milyar 80 milyon dolara düştü.

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