Merkez Bankası'nın rezervlerinde düşüş

Düzenleme: Kaynak: Foreks
Merkez Bankası'nın rezervlerinde düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervlerinin 6 Eylül ile sona eren dönemde yaklaşık 2,6 milyar dolar düşüş yaşandığı hesaplandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinden düşüş...6 Eylül ile biten haftada rezervlerde 2,6 milyar düşüş yaşandığı hesaplandı.

Hesaplama TCMB verileri üzerinden yapıldı. İşte hesaplamaya göre, 29 Ağustos haftasında 149,4 milyar dolar olan rezervlerinin, 6 Eylül haftasında 146,8 milyar dolar gerilediği görüldü.

Hesaplanan düşüşün gerçekleşmesi durumunda son üç haftada rezervlerde gerileme 6,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam ve brüt rezervleri perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.

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