Merkez Bankası'nın son dolar operasyonu ortaya çıktı. TCMB'nin kara kutusu açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası'nın son dolar operasyonu ortaya çıktı. TCMB'nin kara kutusu açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara sosyal medyadan paylaştı. Kara, Merkez Bankası’nın 10 haftada 76,5 milyar dolar döviz satın aldığını bu rakamın ne anlama geldiğini 2002-2011 arasındaki 10 yılla karşılaştırma yaparak açıkladı. Kara, Merkez Bankası bu kadar dolar almasıydı ne olurdu sorusuna verdiği cevap dikkat çekti.

Deneyimli ekonomist Prof. Dr Hakan Kara'dan dikkat çeken Merkez Bankası paylaşımı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başekonomisti Hakan Kara yerel seçimler sonrası 10 haftada Merkez Bankası’nın piyasadan ne kadar döviz satın aldığını paylaştı.

Prof. Dr. Hakan Kara, hesabından yaptığı paylaşımda Merkez Bankası'nın yerel seçimler sonrası 10 haftada aldığı doların miktarını açıkladı, tespitlerde bulundu. Kara'ya göre bu miktar 76,5 milyar dolar.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kara, bu rakamın ne anlama geldiğini sermaye girişlerin en yoğun olduğu 2002-2011 arasındaki döneme dikkat çekerek açıkladı. Hakan Kara 10 yıllık o dönemde Merkez Bankası’nın 64,6 milyar dolar satın aldığını ifade etti ve takipçilerinin sorularını yanıtladı.

MERKEZ DOLAR ALMASAYSI NE KADAR DÜŞERDİ?

Hakan Kara'ya sosyal medya üzerinde "yaşananlar olumlu mu " diye soruldu. Merkez Bankası’nın döviz satın almasını genel olarak olumlu bulan Prof. Dr. Kara, “Ancak bu kadar hızlı olması tedirgin edici” ifadesini kullandı.

“Merkez Bankası’nın döviz satın almaması halinde doların ne kadar düşeceği” sorusuna Hakan Kara şöyle yanıt verdi: “Seviye söylemek sağlıklı olmaz ama epey düşerdi.”

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