Merkez Bankası'nın yeni başkanının ilk icraatı belli oldu

Merkez Bankası'nın başına getirilen Hafize Gaye Erkan, ilk icraatini gerçekleştirdi. İşte o icraat bankanın İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner’in görevden almak oldu. Uzuner’in kurumda kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi.

Hafize Gaye Erkan, 9 Haziran’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararı ile TCMB Başkanlığı’na atanmış ve Şahap Kavcıoğlu’ndan görevi devralmıştı.

GİZEM UZUNER KİMDİR?

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü mezunu olan Gizem Uzuner, lisans eğitiminin bir kısmını Sofya’da MT&M College’da okudu.

Yüksek lisansını ise Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finansal Ekonomi bölümünde tamamladı. Lisans eğitimi esnasında Amerika ve Yunanistan'da çeşitli şirketlerin finans departmanlarında çalıştı.

2015'de kadrosuna dahil olduğu Bloomberg HT’de Araştırma Müdürü olarak kariyerine devam etti. 2022 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak atandı.

Gizem Uzuner, Bloomberg HT'de bülten sunarken, dolar 6.40 TL'ydi. Yani bugünkü kurun neredeyse dörte biriydi. Bugün dolar 23,67 TL.