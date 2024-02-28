Merkeziyetsiz finansta toplam kilitli değer 103 milyar dolara ulaştı

Merkezi olmayan finans (DeFi), blockchain teknolojisinden ortaya çıkarak ve aracısız şeffaf bir finansal deneyim vaat ederek 2023'te önemli ilerleme kaydetti. Önceki yıllarda hacklenmeler ve kayıplarla boğuşan DeFi ekosistemi, yıllık kayıpların 2020'den bu yana en düşük seviyeye düştüğünü gördü. Aynı zamanda, güven ve bağlılık artmaya devam ettikçe DeFi'de kilitlenen varlıklar %77 arttı.

OKX Baş İnovasyon Sorumlusu Jason Lau, güvenliği ve erişilebilirliği sağlamak için hala çalışmalar olduğunu, ancak 2024'ün merkezi olmayan bir finansal geleceğin ana akım olarak benimsenmesine yönelik bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

DeFi güvenliği olumlu seyrediyor

Ortaya çıkışından bu yana bir yandan çok hızlı gelişirken bir yandan da siber saldırılarla, hırsızlık vakalarıyla manşetlere taşınan DeFi'de tahminler, bugüne dek 60 milyar dolarlık kayıp yaşandığını gösterdi. Öte yandan 2023 sonunda yayımlanan verilerde, DeFi’deki güvenlik açıklarından kaynaklanan yıllık kayıpların 2020’den bu yana en düşük seviyesine gerilediği kaydedildi.

Önemli ilerleme kaydedilse de güvenlikle ilgili daha fazla iyileştirme olduğuna dikkat çeken Jason Lau, "Çıkarılan derslerin ve en iyi uygulamaların uygulanması, ileriye dönük olarak olayların en aza indirilmesine yardımcı olacak. OKX olarak güvenlik ve şeffaflığa çok önem veriyoruz. Riskleri azaltmak ve kullanıcılara DeFi protokollerinin güvenlik derecelendirmeleri konusunda doğrudan OKX Wallet'ta şeffaflık sağlamak için denetçilerle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. DeFi güvenliğini geliştirmenin anahtarı, eğitim ve hesap verebilirlik yoluyla sektör iş birliğinden geçiyor" diye konuştu.

DeFi’nin gündeminde tokenizasyon var

Girişim yatırımlarındaki durgunluğa rağmen geçtiğimiz yıl 400'ün üzerinde DeFi ve Web3 startup'ı yatırım aldı. Jason Lau, 2024'te gelişen teknolojiler ve kullanım örnekleri etrafında ivme kazanılacağını düşünüyor.

Katman 2 çözümlere ve gerçek dünya varlıklarına dikkat çeken Jason Lau, "Yakında piyasaya çıkacağını ve yıllar süren birikmiş çalışmayı ortaya koyacağını düşündüğüm Bitcoin Katman 2 çözümlerine geliştirici ve yatırımcıların ilgisi çok fazla. Kullanım senaryosu tarafında, tahviller, gayrimenkul ve karbon kredileri gibi tokenize edilmiş gerçek dünya varlıkları (RWA'lar) için ivme artıyor. Bu gelişmeler, söz konusu varlıkları blok zincirlerde alınıp satılabilir hale getiriyor ve varlık sınıflarına erişmenin yeni yollarının kilidini açıyor. Erken aşamada olsa da, pazarın bu yeniliklere nasıl tepki vereceğini ve bunların gerçek yatırımcı değeri sunup sunmadığını görmek önemli olacak" ifadelerini kullandı.

"OKX, DeFi inovasyonuna öncülük ediyor"

2024'ü merkeziyetsiz finansta inovasyon açısından umut verici bir yıl olarak gören OKX Baş İnovasyon Sorumlusu Jason Lau, şunları söyledi: "OKX olarak, likidite ve kullanılabilirlik geliştikçe Web3 ve DeFi'nin büyümeye devam edeceğine inanıyoruz. Web3 ve DeFi'yi keşfetmek ve ona erişmek için hepsi bir arada bir kişisel saklama ağ geçidi olarak Web3 Cüzdanımıza sürekli olarak yatırım yaptık. Geçen yıl, daha fazla ağ için destek, güvenli depolama seçenekleri, iyileştirilmiş NFT ve DEX işlevselliği ekledik. Ayrıca, sektörün ilk birleşik, zincirden bağımsız ve sıfır işlem ücreti alan platformunu başlattık."

Son olarak heyecan duydukları bir diğer Web3 girişimlerinin ise yakında piyasaya sürülmesi planlanan Katman 2 ağı olduğunu hatırlatan Jason Lau, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: "Bu yeniliği ekosistemde bir lider olarak ilerletmeye kararlıyız. Katman 2 ağımızın yakında piyasaya sürülmesi, geliştiricileri güçlendirmeyi ve yeni nesil merkeziyetsiz uygulamaları ölçeklendirmeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz yıl atılan temellerle birlikte, en heyecan verici merkeziyetsiz finans gelişmeleri muhtemelen hâlâ önümüzde duruyor. Merkeziyetsiz teknolojiler aracılığıyla açık, kapsayıcı finansal sistemler için sınırları zorlamayı ve bu konuda önemli bir rol oynamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Geleceğin parlak olduğuna inanıyoruz."