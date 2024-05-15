Merly Streep bu ödülü 35 yıl bekledi

Film sektörünün en önemli olaylarından biri olan Cannes Film Festivali nihayet başladı. Amerikalı yönetmen Greta Gerwig’in başkanlığındaki jüride bu yıl Türk senarist ve fotoğrafçı Ebru Ceylan da yer aldı. 77’ncisi düzenlenen festivale ünlü oyuncu Merly Streep damga vurdu.

Amerikalı oyuncu Meryl Streep, ‘Altın Palmiye Onur Ödülü‘nü aldı. Ödülünü Fransız oyuncu Juliette Binoche’un elinden alan 74 yaşındaki Streep, duygu dolu anlar yaşadı.

35 yıl önce 'En İyi Kadın Oyuncu' seçildiği Cannes Film Festivali'nden bu defa Altın Palmiye Onur Ödülü'nü alan Streep, Binoche'nin gözyaşları içinde söylediği iltifatların ardından “Yüzümden bıkmadığınız ve benden vazgeçmediğiniz için çok minnettarım” diye konuştu.

Binoche ise “Sen uluslararası bir hazinesin" dedi. Festivale son gelişinde kariyerinin bittiğini düşündüğünü söyleyen usta oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı.

3 Oscar ödüllü Streep, Cannes Film Festivali’nde 35 yıl önce 'Evil Angels' filmiyle festivalde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanmıştı.

Güzel oyuncular ve Pınar Deniz ve Cemre Ebuzziya’da bu yıl Cannes Film Festivali’nde ülkemizi temsil ediyor.