Mermer fabrikasındaki iş kazasında Ozan'ın ölümüne 1 tutuklama

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Menteşe'nin Paşapınarı Mahallesi'ndeki mermer fabrikasında meydana geldi. Ozan Durmuş, çalıştığı fabrikada katrak makinesi ile kesim yaptığı sırada başına mermer blok düştü. Mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Durmuş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında fabrikanın işletme sorumlusu Memduh Gençdoğan, üretim müdürü İsmet Ç., iş sağlığı uzmanı Murat S., kesim alanı sorumlusu Hüseyin Y. ve İsmail B., gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Memduh Gençdoğan 'taksirle ölüme neden olma' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.