Mersin Anamur'da demir sopayla bir şahsı darp eden şüpheli tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin Anamur'da demir sopayla bir şahsı darp eden şüpheli tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde demir sopayla bir şahsı darp eden şüpheli tutuklandığı bildirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, demir sopayla bir kişiyi darp eden şüpheli tutuklandı.

Olay, Çarıklar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ç., demir sopayla D.K.'yi dövdü. D.K. yüzünden ve kafasından yaralandı, omzunda ise kırık oluştu.

Olayın bildirilmesi üzerine Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan gözaltına aldı.

Jandarmadaki ifadesinin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayati tehlike arz edecek şekilde yaralanan D.K.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Mersin Anamur'da demir sopayla bir şahsı darp eden şüpheli tutuklandı
Demir sopayla bir şahsı darp eden şüpheli tutuklandı