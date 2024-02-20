Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan, 10 milyon adet kaçak makaronun ele geçirildiği bir operasyonun ardından gözaltına alındı. Operasyonun ardından Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da görevinden alındı.

İddiaya göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 milyon adet kaçak makaronun saklandığı bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan şüpheliler, verdikleri ifadelerinde malların İl Emniyet Müdürü'nün kardeşi Vezir Aslan'a ait olduğunu iddia etti.

Bunun üzerine polis ekipleri, Mersin emniyet müdürünün kardeşini Ankara'da gözaltına alırken, savcılık soruşturmayı jandarmaya devretti.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındığını bildirdi.

Ayyıldız, yaptığı yazılı açıklamada şunları aktardı:

"Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan'ın gözaltına alındığına yönelik haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Konu ile ilgili araştırma ve soruşturma yapmak üzere 18 Şubat 2024 tarihinde Polis Başmüfettişleri görevlendirilmiştir. Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmıştır."