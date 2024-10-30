Mersin Erdemli’de binlerce kişi meşaleli bayrak yürüyüşüne katıldı

Erdemli Belediyesi’nin düzenlediği kutlama programında, kadın mehteran takımı eşliğinde yaklaşık 10 bin kişi, meşale ve bayraklarla Cumhuriyet Meydanı’ndan sahildeki Dr. Devlet Bahçeli Meydanı’na kadar yürüdü. Ellerinde bayrak ve meşalelerle yürüyen vatandaşlar, Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Gece, havai fişek gösterisiyle görsel bir şölene dönüştü.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, “Bugün Erdemli’mizde Cumhuriyet Meydanı’ndan Devlet Bahçeli Meydanı’na bayraklar ve meşalelerle yürüdük. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize hediye ettiği Cumhuriyeti korumak ve emanete sahip çıkmak için Erdemlili vatandaşlarımızla birlikte yürüdük. Halkımızın coşkusunu görüyorsunuz. Erdemli bir Yörük şehri. Atatürk’ün övgüsüne mazhar olan Yörükler, her zaman Cumhuriyetine sahip çıkmıştır. Bu emaneti sonsuza kadar Erdemlili hemşerilerimizle birlikte koruyacağız” dedi.

Yürüyüşe katılan gençlerden Eda Ülkü, Cumhuriyet genci olmaktan gurur duyduğunu belirterek, “Şu an çok gururlu ve mutlu hissediyorum. Yürüyüş mükemmel ilerliyor. Herkes gerçekten gurur içinde. Burada bulunmak harika,” diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettar olduklarını ifade eden Berra Döner ise, “En başta Cumhuriyetimizi kurup bize bu zevki yaşatan Mustafa Kemal Atatürk’e, sonra burada bu mutluluğumuzu bizimle paylaşan belediye başkanımıza ve Erdemli halkına teşekkür etmek istiyorum,” dedi.

Kızıyla birlikte yürüyüşe katılan Celal Döner de, “Cumhuriyetimizin 101. yılında çok güzel bir yürüyüş oldu. Çok kalabalıktı. Gazi Mustafa Atatürk’e Cumhuriyet’i bize armağan ettiği için teşekkür ediyoruz,” diye konuştu.