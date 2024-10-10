Mersin KYK yurdu önünde taciz iddiaları üzerine eylem

Mersin Kadın Platformu"'nun yaptığı eylem sırasında polisle tartışma ve arbede yaşandı. Kadınlar, polis engeline rağmen basın açıklamasını okudu.

Mersin Kadın Platformu, bir grup erkeğin 2 kadına sözlü saldırıda bulunduğu iddiasının ardından çok sayıda öğrencinin eylemine sahne olan KYK Müfide İlhan Öğrenci Yurdu önünde, üniversiteli kadınlara destek eylemi yaptı. Polis ekipleri eylem nedeniyle yurt önünde önlem aldı.

Polis yetkilileri, çevik kuvvet ekiplerinin eylemcilerin etrafını sarması talimatı verirken, kadınlar sloganlar attı.

Yaşanan arbedenin ardından kadınlar barikatı aşarak caddeye çıktı. Bir süre oturma eylemi yapan eylemcilerin etrafı yeniden polis ekiplerince sarıldı. Bu sırada Kadın Platformu bildirisi okundu.