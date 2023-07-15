Mersin merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

Mersin merkezli 5 ilde göçmen kaçaklarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Mersin merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

Suriye'den Bulgaristan'a göçmen kaçakçılığı yapan şebekeyi teknik ve fiziki takiple deşifre eden İl Emniyet Müdürlüğü, şebekeye üye 15 kişinin kimliğini belirledi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından bu sabah Mersin, Şanlıurfa, İstanbul, Kayseri ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktan serbest bırakılıp sınır dışı işlemleri için İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi. Nöbetçi hakim karşısına çıkan 6 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler ise aranıyor.

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