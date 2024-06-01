Mersin Süper Lig'e yükseldi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Mersin Süper Lig'e yükseldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sigortam.net'i 3-1'le geçti, adını Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yazdırdı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Mersin Büyükşehir Belediyesi oldu.

Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan play off final serisinin dördüncü maçında Sigortam.net'i 83-72'lik skorla mağlup etmeyi başaran Mersin Büyükşehir Belediyesi, durumu 3-1'e getirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi böylece Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

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Süper Lig'de 10 sezon mücadele ettikten sonra 2013-2014 sezonunda küme düşen Mersin Büyükşehir Belediyesi, kötü gidişatın alt liglerde de durdurulamaması üzerine faaliyetlerini 2018'de sonlandırdı.

Mersin ekibi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) bünyesinde yeniden parkelere dönüp 2021-2022 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'ne çıktı.

Bu sezon ligi 60 puanla üçüncü sırada bitirip play-off oynamaya hak kazanan Mersin ekibi, çeyrek finalde Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i, yarı finalde de Gaziantep Basketbol'u eleyerek finale yükseldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, play-off final serinde de Sigortam Net'i 3-1 yenerek Süper Lig vizesi aldı.

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