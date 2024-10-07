Mersin'de 14 terör şüphelisi yakalandı

Kaynak: DHA
Mersin'de 14 terör şüphelisi yakalandı

Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındığı açıklandı.

Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK üyelerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, örgüt içerisinde faaliyet yürüten, toplantı ve yürüyüşlere katılan, sosyal medya üzerinden örgütsel eleman temin etmeye ve propaganda yapmaya yönelik faaliyet içerisinde bulunan 14 şüphelinin kimliği tespit edildi. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda kent merkezinde 10, Tarsus ilçesinde ise 4 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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