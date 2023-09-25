Mersin'de 23 ruhsatsız silah ele geçirildi

Mersin'de silah kaçakçıları ve uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 23 ruhsatsız silah ile 15 bin 456 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Mersin'de 23 ruhsatsız silah ele geçirildi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak çalışmasında, bazı şahısların sipariş üzerine ruhsatsız silah getirdikleri, bu silahları para karşılığında sattıkları ve aynı adreste uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledi.

Bunun üzerine Bağlarbaşı Mahallesinde tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 19 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 otomatik av tüfeği, 129 adet 7.65 çapında, 48 adet 9.19 çapında tabanca fişeği, 57 av tüfeği kartuşu ve ikametin bahçesinde şeftali ağaçlarının dallarına zulalanmış vaziyette 15 bin 456 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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