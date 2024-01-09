Mersin’de 56 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak: İHA
Mersin’de 56 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Mersin'de il dışına gönderilmek istenen 56 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar neticesinde Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden otobüs emanetine verilmek üzere il dışına sentetik ecza maddesi gönderileceği tespit edildi.

Alınan bilgi üzerine düğmeye basan ekipler, düzenlenen operasyonda şüpheli A.Y.'yi 56 bin adet sentetik ecza hap ile yakaladı.

Emniyete götürülen şüpheli, hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma’ suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

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