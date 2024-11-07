Mersin’de 620 bin adet makaron ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada Silifke ilçesinde bir şüphelinin elinde bulunan kaçak makaronları piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler, belirlenen bir araca operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın aracından yapılan aramada ise 620 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli adli işlemleri yapılması için jandarmaya götürüldü.

Kula'da durdurulan araçtan 251 bin adet makaron çıktı