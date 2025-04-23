Mersin’de 891 firari yakalandı

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı, Vali Atilla Toros başkanlığında yapıldı. Toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayiş konularında yerine getirilen çalışmalar, alınan tedbirler, suç ve suçlulara karşı gerçekleştirilen operasyonlar ve ilgili diğer hususlar ele alındı. Mersin'in huzuru ve güvenliğini daim kılmak için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin gece gündüz çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

Toplantıda, 14-20 Nisan arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre, belirtilen tarihler arasında haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 891 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Aynı dönemde yapılan trafik uygulamalarında 90 bin 872 araç kontrol edilirken, bin 491 araç trafikten men edildi, 17 bin 5 sürücüye işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında ise 157 şüpheli yakalanırken, bunlardan 15'i tutuklandı. Şüpheli şahısların ikamet ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda, 2 bin 603 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 kilo 898 gram uyuşturucu madde ile 4 tabanca, 36 tabanca fişeği ve 2 tüfek ele geçirildi. En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında 570 anneye bilgilendirme yapılırken, narko-yetişkin faaliyetleri kapsamında ise bin 558 kişiye Narvas ve Uyuma projeleri tanıtıldı.

Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması kapsamında da bin 885 şahsın kimlik kontrolü yapılırken, 6 yabancı, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne gönderildi.